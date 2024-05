(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il 22 maggio 2024 su X èpubblicata un’immagine in cui si legge «Lesbian Gay Bisexual Transgender Pedosexual.P. Equality e acceptance» (in italiano, «Lesbiche Gay Bisessuali Transgender Pedosessuali.P. Uguaglianza e accettazione»). Secondo l’immagine oggetto della nostra verifica, la comunitàQIA+ avrebbe aggiunto la lettera Pperanche la. Si tratta di una notizia falsa che circola online da 8 anni, che rientra nel filone della disinformazione che punta ad associare in maniera del tutto infondata la comunitàQIA+. Innanzitutto, l’informazione analizzata non trova riscontro in nessuna tenazionale e internazionale e in nessun comunicato di associazione di settore. Come ricostruito in precedenza su Facta, la notizia inventata, inoltre, erasmentita da diverse associazioni che si battono per i diritti civili e per l’uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer.

FA under increasing pressure to toughen transgender policy, says culture secretary - FA under increasing pressure to toughen transgender policy, says culture secretary - Lucy Frazer says she will be raising the issue with the governing body ‘at every opportunity’ and is calling for an unambiguous ban ... telegraph.co.uk

South Carolina governor signs into law ban on gender-affirming care for transgender minors - South Carolina governor signs into law ban on gender-affirming care for transgender minors - “Healthcare is a human right – and it breaks my heart to see lawmakers rip away life-affirming and often life-saving medical care from transgender youth in South Carolina. No one should be forced to ... wyff4

Le storie di ragazzi e ragazze trans in crisi senza triptorelina: dov’è il loro diritto alla salute - Le storie di ragazzi e ragazze trans in crisi senza triptorelina: dov’è il loro diritto alla salute - La questione è semplice: esiste un farmaco che garantisce il benessere delle persone transgender più giovani, il farmaco viene tolto, la salute viene meno (come succede a chiunque venga privato di un ... ilfattoquotidiano