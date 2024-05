Nigeria | rapito un altro sacerdote - due in pochi giorni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Adal rapimento di p. Basil Gbuzuo, unè stato sequestrato in. E' p. Oliver Buba, della diocesi di Yola, nello Stato di Adamawa. Lo ha reso noto il vescovo di Yola, mons. Stephen Dami Mamza, in un comunicato nel quale si specifica che p. Buba è statointorno all'una di notte del 21 maggio, nel refettorio della canonica della parrocchia di Santa Rita. Lo riferisce Fides. Lo Stato di Adamawa si trova nel nord-est della, mentre quello di Anambra, dove il 15 maggio è statop. Gbuzuo, si trova nellacentro-meridionale, non lontano dalla capitale federale, Abuja.

