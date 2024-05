Nicky Romero torna a Milano | il re della musica elettronica ospite al Justme Le date

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) GRANDE RITORNO DIALIL REPROTAGONISTA ALLA CONSOLLE CON UN DJSET TRAVOLGENTE PER BALLARE SOTTO LE STELLE NEL SUMMER GARDEN PIÙ MAGICO DIAI PIEDITORRE BRANCA Un’occasione davvero unica per ballare sulle vibranti linee melodiche elettroacustiche di, DJ e produttore olandese protagonistascena dance mondiale dal 2007. Venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 22.30,offrirà al pubblico un intrattenimento travolgente presso illa location più affascinante e suggestiva di. Il Club, immerso in un giardino di 2.500 metri quadri, è l’unico che regala l’emozione di ballare ladi tendenza all’aperto, sotto le stelle, nel cuorecittà. Circondati dalle maestose querce secolari di Parco Sempione, i partecipanti potranno vivere momenti indimenticabili alla presenza di grandi artisti di fama internazionale, esplorando una nuova dimensione del divertimento.