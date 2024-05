Nessuna giustizia per Cameyi - firma illeggibile | slitta ancora il processo sull’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Porto recanati (Macerata), 23 maggio 2024 - Una. Questo il motivo dell’ennesimo rinvio – sono stati sette in tutto – deldiMosammet, la 15enne uccisa 14 anni fa, i cui resti furono trovati seppelliti vicino all’Hotel House a maggio del 2018. Ieri era prevista l’udienza preliminare, ma accogliendo l’eccezione dell’avvocato difensore Marco Zallocco, il giudice ha rilevato che non si capisce se sia stato proprio l’imputato, Monir Kazi, in Bangladesh, are l’avviso della fissazione dell’udienza, che dunque è stata rinviata a ottobre per fare una nuova notifica, l’ennesima, dopo che altre sono andate a vuoto perché l’indirizzo dell’uomo era inesatto, altre perché non era sicuro che l’atto fosse stato notificato a lui, una anche perché mancava la data in cui era stata fatta la notifica. Il delitto risale al maggio del 2010. Una mattina la ragazzina, che aveva solo 15 anni, uscì di casa ad Ancona, e da quel giorno di lei non si è saputo più nulla.