Neonato muore tre giorni dopo la nascita | Procura apre un’indagine sul decesso del piccolo Antonio

(Di mercoledì 22 maggio 2024)all’ospedale di Napolipochidalla: s’indaga sulla misteriosa infezione che l’ha fatto morire.in ospedale pochila(credits @VideoAndria.com) – Ilcorrieredellacitta.comTragedia in un ospedale di Napoli, dove unè deceduto in una situazione ancora non chiarissima. Il bimbo era nato da tre, prima di perire davanti a una fortissima febbre e la temperatura corporea oltre i 40 gradi. Un epilogo che ha stroncato le speranze di un futuro roseo per i genitori, che hanno deciso di farsi seguire da uno studio legale per fare piena luce su quest’ennesimo episodio di malasanità in Italia.tredallain ospedale Come racconta l’Adnkronos, la piccola vittima si chiamava. Figlio di due genitori a Torre del Greco, le condizioni del bimbo sarebbero gradualmente peggiorate il giorno successivo al parto.