Nel 1966 venne rifiutato | oggi - a 90 ann - è finalmente andato nello spazio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un uomosessant’anni fa dalla NASA, a distanza di più di mezzo secolo è riuscito a coronare il sogno di andareUna storia incredibile che ha già fatto il giro del mondo. Il racconto di un sogno che è diventato realtà, sebbene abbia impiegato un po’ di anni prima di riuscirsi. Erano più di sessant’anni, d’altronde, che Edward Dwight – ex capitano dell’aeronautica americana – aspettava il suo momento: quello in cui sarebberiuscito ad andare. Tutto iniziò nel 1961 quando il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, mise in piedi una campagna per diversificare il programma spaziale statunitense. La scelta dell’equipaggio che sarebbe dovuto partire alla volta delle stelle toccò alla Casa Bianca che indicò Edward. Uomo va a 90 anni(Pixabay) – Notizie.comDescritto come un pilota bello e carismatico, per via delle sue qualità, ma anche del colore della sua pelle era apprezzatissimo e sostenuto anche dai media afroamericani.