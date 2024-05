Naufraghi contro Karina Sapsai all’Isola dei Famosi | ecco cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è la nuova leader del gruppodei, ruolo che sta affrontando con grande impegno e dedizione. Ad ogni modo, gestire inon è unasemplice, specie per una nuova arrivata e inesperta come lei. Proprio per tale motivo, sta commettendo degli errori che le stanno costando le critiche di molti compagni d’avventura.è successo. I limiti dicome leader dell’Isola deiDurante la scorsa puntata dell’Isola deiè stata eletta nuova leader. La ragazza, così, si è trovata a dover affrontare l’arduo compito di coordinare le mansioni da svolgere nel gruppo tra i vari concorrenti,che non si sta rivelando particolarmente facile. Alcuni, infatti, hanno iniziato a lamentarsi per il suo operato. Greta Zuccarello ha avuto da ridire sulla ripartizione delle cose da fare.