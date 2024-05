Muri imbrattati La caccia ai responsabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gli oltre mille anarchici, pacifisti e antimilitaristi che sabato hanno invaso Lecco per protestare contro chi fa affari con la guerra se ne sono andati. La paura di possibili scene da guerriglia urbana e di danni è passata. Restano però decine di scritte sui, che ora devono essere ripuliti, a spese dei contribuenti per le pareti di edifici pubblici, dei diretti proprietari per quanto riguarda gli immobili di privati, che, oltre al danno devono quindi pagare pure la beffa. A tracciarle sarebbero stati quattro o cinque "black bloc" che hanno partecipato all’imponente corteo, che si è svolto senza incidenti, infiltrandosi tra gli altri manifestanti. Avevano il volto coperto con cappucci, passamontagna e occhiali da sole. I quasi duecento operatori delle forze dell’ordine, tra poliziotti, carabinieri e agenti della Locale, più gli elicotteristi del Secondo Reparto Volo della Polizia di Stato, li hanno individuati tutti già mentre imbrattavano i, ma non sono intervenuti per non innescare possibili disordini.