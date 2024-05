Muore per un infarto a 67 anni | era da poco stato dimesso dal Goretti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si chiamava Salvatore Reale, 67, ex dipendente dell’ufficio del Tesoro in pensione da due, l’uomo che eradall’ospedale Santa Mariavenerdì mattina, dopo dieci giorni di ricovero a seguito di un. Il suo decorso ospedaliero sembrava procedere bene e gli erano stati applicati degli stent, nulla faceva presagire una tragedia imminente. Sabato mattina, Salvatore è uscito per una breve passeggiata. Poche ore dopo, la tragedia mentre si trovava nella sua abitazione di viale Mazzini, a due passi da piazza Dant. Colto da malore, l’uomo ha capito subito la gravità della situazione e ha chiamato il numero di emergenza. Era cosciente e ha fornito tutte le indicazioni necessarie. Un’ambulanza del 118 è arrivata in pochissimo tempo, ma a casa non rispondeva nessuno. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il corpo di Salvatore a terra.