Moda d'amare | le speciali collezioni dei brand per l’Estate 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Alle fashioniste non importa il meteo incerto, sanno che è tempo di shopping estivo. Le tendenze sono ormai note da mesi, qui un ripasso per chi se le fosse dimenticate, a mancare all’appello erano solo lemare, ora online e nei negozi. Da quelle iconiche deidel lusso alle anticipazioni delle catene low cost, la bella stagione porta con se fresche novità. Borse in paglia, lunghi abiti in lino, sandali bassi: non importa se ci si ispira alla French Riviera o allo stile dei club esclusivi delle isole Baleari, ihanno pensato a tutto e a tutti.d'(a)mare, lecapsule dell’esatte. Le destinazioni dellamareCarte d’imbarco alla mano, idel lusso sono pronti a far viaggiare nelle mete più esclusive del mediterraneo, anche semplicemente con i propri look.