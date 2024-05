Milan - Toni su Zirkzee | In una big servono tanti go - almeno…

Mercato Inter: nuovo obiettivo Guirassy per l'attacco, piace anche al Milan - Mercato Inter: nuovo obiettivo Guirassy per l'attacco, piace anche al milan - I nerazzurri starebbero pensando di pagare la clausola rescissoria di circa 17 milioni di euro per acquisire il talento dello Stoccarda ... it.blastingnews

Milan, non solo Guirassy. Lo Stoccarda in Italia per affondare su alcuni obiettivi italiani - milan, non solo Guirassy. Lo Stoccarda in Italia per affondare su alcuni obiettivi italiani - milan tra Sesko, zirkzee, Guirassy e David: la situazione e le idee di mercato Benjamin Sesko piace al milan, l'agente dell'attaccante del Lipsia è stato… Leggi ... informazione

Zirkzee Juve, lanciata la sfida a DUE top club: bianconeri determinati ad andare fino in fondo con una carta in più! - zirkzee Juve, lanciata la sfida a DUE top club: bianconeri determinati ad andare fino in fondo con una carta in più! - zirkzee Juve, lanciata la sfida a questi DUE top club ... Sull’olandese, riporta oggi la Gazzetta dello Sport, ci sono in particolare milan e Arsenal (che si è già mosso in maniera concreta). Decisiva ... juventusnews24