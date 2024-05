Migranti - deputati dem in Albania | Cpr? Il null - 800 milioni buttati per spot Meloni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – "I centri? Ila. Qualche ruspa e un paio di operai". Matteo Orfini insieme a Matteo Mauri, Simona Bonafè e Enzo Amendola è in. Idem sono andati a verificare l'andamento dei lavori nei centridecisi dal governo. "Avevano detto che sarebbero stati pronti per il 20 maggio.

Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree che ospiteranno i centri per migranti: “70.000 metri quadri di nulla” - Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree che ospiteranno i centri per migranti: “70.000 metri quadri di nulla” - Così Matteo Mauri, deputato del Pd, si rivolge alla premier Giorgia Meloni ... Enzo Amendola e Matteo Orfini in Albania nelle aree che dovranno ospitare i due centri per migranti previsti dall’accordo ... repubblica

Migranti, deputati dem in Albania: "Cpr Il nulla, 800 milioni buttati per spot Meloni" - migranti, deputati dem in Albania: "Cpr Il nulla, 800 milioni buttati per spot Meloni" - "I centri migranti Il nulla. Qualche ruspa e un paio di operai". Matteo Orfini insieme a Matteo Mauri, Simona Bonafè e Enzo Amendola è in Albania. I deputati dem sono andati a verificare l'andamento ... adnkronos

I deputati del Pd in Albania dove nasceranno i centri migranti: «Il governo abbandoni il progetto» - I deputati del Pd in Albania dove nasceranno i centri migranti: «Il governo abbandoni il progetto» - Quattro deputati del Pd si sono recati in Albania, nelle aree in cui dovrebbero sorgere i centri migranti dell'accordo tra Giorgia Meloni ed Edi Rama. lettera43