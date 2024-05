Meloni assicura a Thavisin l' appoggio per l' ingresso della Thailandia nell' Ocse

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sventola la bandiera thailandese su Palazzo Chigi per la visita del primo ministro Srettha. «Spero sinceramente che questa visita ufficiale in Italia rafforzi ulteriormente le relazioni italo-thailandesi» ha dichiarato, in un post su X al termine dell'incontro. «Intendiamo discuterecooperazione con l'Italia, che si tratti di commercio e investimenti, agricoltura, moda o energie rinnovabili. Così come di turismo. Infatti, più di 190.000 italiani vengono inogni anno. Grazie, signora Primo Ministro, signora Giorgia, per averci dato un onorevole e caloroso benvenuto» ha concluso. Un incontro cheha definito «soddisfacente» grazie alla «crescente collaborazione bilaterale, che continueremo ad ampliare, in particolare sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sul settore energetico e sulla promozione del turismo.