Me Contro Te Il Film – Operazione Spie - ecco le anteprime speciali con Luì e Sofì in sala

(Di mercoledì 22 maggio 2024) MeTe Il, annunciate ledel: Luì esaluteranno tutti i piccoli fan intutte le date e i cinema Dopo il sensazionale successo dei loro primi cinque, i MeTe, i personaggi più amati dai bambini, tornano con una nuova elettrizzante avventura: MeTe Il(qui il trailer ufficiale) che sarà al cinema dal 1º giugno e in anteprima in tutte le sale il 30 e il 31 maggio. Annunciate le proiezionideldedicate a tutti i piccoli fan: da Roma a Napoli, passando per Milano, Brescia, Reggio Emilia, Modena, Faenza e Riccione. Già aperte le prevendite per questi imperdibili appuntamenti. MeTe – Il– Sofi e Luì (foto Loris T. Zambelli)Il, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, sarà nelle sale a partire da sabato 1 giugno distribuito da Warner Bros.

