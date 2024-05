Marvel Studios ha scelto lo sceneggiatore per il nuovo X-Men Movie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ihanno finalmente avviato la strada per unfilm sugli X-Men, i mitici mutanti dell’universoComics. Questa sera Deadline ha riferito che loavrebbe avviato le trattative con loMicheal Lesslie per dar vita al tanto agognato X-Men. Tra i crediti dello scrittore spicca l’adattamento del videogame Assassin’s Creed, Macbeth ed il recente Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente. Nessun regista è al momento collegato al progetto, così come nessuna data di uscita è stata ancora riferita da Kevin Feige e Company. Dal passaggio di 20th Century Fox (ora 20th Century) a Disney, ihanno programmato una graduale introduzione dei mutanti nell’MCU. In particolare va ricordato che la prima traccia della presenza degli X-Men è stata offerta ai fan con la mini serie Ms., seguita dalla scelta di Namor come villain di Black Panther Walanda Forever.

Marvel What If... You Were Chosen per Vision Pro su Disney+ - Trailer - CLICCA QUI PER ABBONARTI A DISNEY+ Come facilmente intuibile, si tratta di una storia originale targata Marvel Studios collegata alla celebre serie animata What If... , ma fruibile stavolta tramite ... hdblog

Vision tornerà in una nuova serie Marvel nel 2026 - Proprio negli scorsi giorni è stato annunciato il ritorno del brand Marvel Television (invece del più globale Marvel Studios), a significare un'indipendenza delle storie seriali e un approccio più ... wired