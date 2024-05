Marcello mio - recensione | Chiara Mastroianni insegue il fantasma di Marcello

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La nostradimio, film appena presentato in concorso a Cannes nel 100° anniversario dalla nascita di: Christophe Honoré dirigee Catherine Deneuve in un omaggio tra serio e faceto, lieve e malinconico ma anche incertomio ha un compito arduo e gravoso da portare sulle proprie spalle, e non è quello dell’omaggio celebrativo. Perché quella diretta da Christophe Honoré e presentata in concorso a Cannes 2024 sembra più una vicenda di fantasmi o meglio di una, quello di. Sono passati 28 anni dalla sua morte, eppure il ricordo rimane indelebile per coloro che lo hanno conosciuto nella propria intimità, nel calore familiare come la figliae una delle sue tante mogli, forse la più amata di tutte, Catherine Deneuve. L’opera di Honoré diventa allora un viaggio tra psicoanalisi e memoria, tra serio e faceto, tra imitazione e realtà, sebbene il passo resti un po’ incerto.