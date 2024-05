Maltempo - grandinate mostruose nel torinese | le strade diventano torrenti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il 22 maggio 2024, un violento fronte meteorologico ha colpito il Piemonte e il Veneto, lasciando dietro di sé un paesaggio ditrasformate ine veicoli intrappolati. Le regioni hanno subito una vera e propria “bomba d’acqua” accompagnata da intenseche hanno creato uno spettacolo diimbiancate dalla grandine accumulata. Piemonte:Urbani e Interventi d’Emergenza Nel, le aree più colpite includono Moncalieri, Vivero, Trofarello, Nichelino, Cambiano e Santena. Lesono diventate fiumi di grandine, con alcuni passaggi fino a diverse decine di centimetri di accumulo, creando notevoli disagi per la circolazione e la sicurezza dei cittadini. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per numerose emergenze, inclusi veicoli bloccati in sottopassi allagati e incidenti suscivolose.

Bomba d’acqua e grandinate sul Torinese e in Veneto, strade imbiancate e trasformate in torrenti - Bomba d’acqua e grandinate sul Torinese e in Veneto, strade imbiancate e trasformate in torrenti - Diverse le richieste di aiuto ai vigili del fuoco che sono intervenuti per auto bloccate nei sottopassi allagati nel Torinese e nel Trevigiano ... fanpage

Conegliano sommersa dalla grandine: bomba d’acqua si abbatte nell’Alta Marca - Conegliano sommersa dalla grandine: bomba d’acqua si abbatte nell’Alta Marca - Le piogge torrenziali, accompagnate da grandine intensa, hanno trasformato le strade in veri e propri torrenti, rendendo difficoltosa la circolazione e provocando allagamenti diffusi. Tutte le squadre ... tribunatreviso.gelocal

Il maltempo sferza anche Conegliano: grandinata e forti piogge. Strade trasformate in torrenti - Il maltempo sferza anche Conegliano: grandinata e forti piogge. strade trasformate in torrenti - Oggi, 22 maggio, è toccato a Conegliano, sferzata da piogge torrenziali e grandinate decisamente fuori stagione. Il risultato strade allagate e trasformate in torrenti. Il meteo imprevedibile ... ilgazzettino