(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – “Si può fare moltissimo per migliola qualità della vita delle persone conematologichepartendo, soprattutto, dal non considerarle ‘malate’. È per questo che mi piace molto il progetto di Sobi ‘Blood Inclusivity’, che ribalta il punto di vista. Ossia mettere in luce quello che accomuna e non quello che divide. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Playoff Basket Serie A: Milano e Brescia non deludono. Bologna, che fatica: ora Venezia sogna l’impresa - Playoff Basket Serie A: Milano e Brescia non deludono. Bologna, che fatica: ora Venezia sogna l’impresa - Sono rimaste in quattro a giocarsi lo scudetto. Poche sorprese in questi Playoff LBA, alcune però hanno faticato più di quanto ci si aspettava. Milano e Brescia non deludono le attese: dopo un ottimo ... ilfattoquotidiano

Malattie rare, Scopinaro (Uniamo): "Inclusione significa vedere persona e non malattia" - malattie rare, Scopinaro (Uniamo): "Inclusione significa vedere persona e non malattia" - “Si può fare moltissimo per migliorare la qualità della vita delle persone con malattie ematologiche rare partendo, soprattutto, dal non considerarle ‘malate’. È per questo che mi piace molto il ... adnkronos

Malattie rare, qualità della vita ed inclusione al centro del 3^ appuntamento di ‘Let’s Talk’ di Sobi - malattie rare, qualità della vita ed inclusione al centro del 3^ appuntamento di ‘Let’s Talk’ di Sobi - Il terzo appuntamento del progetto ‘Let’s Talk’ di Sobi, lanciato lo scorso ottobre per approfondire argomenti di attualità e prospettive ... stream24.ilsole24ore