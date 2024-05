Malattie rare - Petruzzelli Lampada di Aladino | Innovazione cambia storia oncoematologia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – ?In questi ultimi anni l?ematologia oncologica, attraverso l’nella ricerca, stando ladi diverse patologie. Tuttavia, ciò che manca è la presa in carico delle persone, è l?essere vicini ad esse. Oggi siamo in grado di allungare la ?quantità? della vita, ma spesso non abbiamo la consapevolezza di cosa significhi la ?qualità? della vita stessa. L?inclusione a livello sociale e di un percorso di cura, ad esempio, è un buon inizio?. Lo ha detto ieri a Milano Davide, presidente de ?LadiEts?, in occasione del terzo appuntamento della serie ?Let?s Talk? di Sobi, durante il quale si è parlato di inclusione e della possibilità per le persone conematologichedi avere un?elevata qualità di vita.?Siamo in un momento storico molto positivo, perché stiamo ridisegnando il Sistema sanitario, parliamo di prossimità delle cure e tutto questo può migliola qualità di vita delle persone con una malattia oncoematologica – spiega? Ad esempio, un paziente può sottoporsi a una prestazione medica, come un prelievo di follow up, in una Casa della comunità, piuttosto che dover raggiungere l’ospedale, magari lontano dalla propria abitazione”.