Malattie rare - ematologa Di Gregorio | Ampio ventaglio farmaci per pazienti emofilia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – ?Oggi le persone conhanno la possibilità di accedere a undiveramente?. Lo ha detto Patrizia Die direttrice del Servizio di Medicina trasfusionale della Asl Vasto-Chieti, a margine del terzo appuntamento del progetto ?Let?s Talk? di Sobi, lanciato lo scorso ottobre per approfondire argomenti di attualità e prospettive inesplorate nel contesto delle. Al centro del terzo talk, intitolato ?Health equity, esperienze e obiettivi per una migliore Quality of Life delle persone con?, il tema dell?inclusione e della possibilità, per le persone conematologiche, di avere un?elevata qualità di vita. “Avere l?in passato era un problema molto grave, pensiamo agli anni ?50 e ad oggi: non è trascorso molto tempo ma ora abbiamo molti strumenti in più – aggiunge Di? Uno degli obiettivi che ci prefiggiamo è quello di rendere queste persone ?free mind?, ossia con la mente libera dall’idea della loro malattia, e già in parte le abbiamo rese tali, grazie alle nuove terapie che si stanno sviluppando.