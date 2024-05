Maggio - il mese maledetto Due giorni di nubifragi e paura Piazza rifatta e di nuovo allagata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024): piogge torrenziali, violentilocalizzati, che in alcuni casi hanno scaricato su un territorio già fragile e provato l’acqua che normalmente cade in un paio di mesi. In Emilia-Romagna è tornata laa un anno dalla distruzione dell’alluvione: sott’acqua Valsamoggia nel Bolognese e alcuni comuni della provincia di Modena, ma esondazioni e allagamenti ci sono stati anche nel Parmense, nel Piacentino e nel Cesenate. A Monteveglio (Valsamoggia, Bologna), luogo simbolo dell’alluvione dell’anno scorso, laera stata completamente ristrutturata dopo i danni del2023. E’ stata di. Centinaia di famiglie sono rimaste per alcune ore senz’acqua potabile. "Abbiamo danni per diversi milioni – spiega il sindaco Daniele Ruscigno. Almeno non ci sono stati feriti e le abitazioni private danneggiate sono state solo un paio".