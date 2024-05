MadMan - il nuovo singolo è Pleniluni - in pre-order l’album Lonewolf

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024)o è ilche sancisce il ritorno die che anticipa ilalbum del rapper dal titoloAd una settimana dall’annuncio del ritorno di, arrivao, ilfuori ovunque questo venerdì. La traccia anticipa(Tanta Roba Label/Island/Universal Music) illavoro in studio dell’artista, in uscita il 31 maggio. Attivo da oggi il pre-save. Un percorso di riscoperta e ricerca della solitudine, per riuscire a stare finalmente bene con se stessi, come un licantropo nelo che accetta la sua vera natura. Da mesi i fan chiedevano il suo grande ritorno e la settimana scorsaha annunciato l’uscita delalbum: di cui è attivo il pre-è senza dubbio uno dei rapper più stimati della scena. Il timbro e gli esercizi di stile di cui è capace sono il marchio di fabbrica che lo hanno reso un unicum nel panorama rap italiano e che, allo stesso tempo, gli hanno permesso di spingersi sempre oltre i limiti, rimanendo al contempo fedele a se stesso.