Ma è lei Affari Tuoi - pubblico impazzito per la bella concorrente | si scopre chi è davvero

(Di mercoledì 22 maggio 2024)nella puntata di ieri, 21 maggio, a sfidare la fortuna nel programma di Amadeus è stata ladelle Valle D’Aosta Sandy. Accompagnata dal fidanzato ha attirato tutti gli sguardi per la sua bellezza e per un particolare che non è sfuggito. All’inizio della puntata Amadeus ha chiesto come fosse nato l’amore tra lei ed il fidanzato Marco. “Ci sono due versioni della nostra storia d’amore. La sua è da stalker, la mia più romantica”, rivela Marco, “Secondo la sua versione, io la seguivo fuori scuola con la macchina. Non è così, giuro”. >>“Ecco chi gli subentra”. Marco Liorni sostituito dalla Rai, la giovane e aitante conduttrice al suo posto. Ilnon se l’aspettava Parole che hanno strappato una risata ad Amadeus. Risata che Marco non ha strappato quando ha estratto due pacchi pesanti, prima i 200mila euro e poi i 300mila euro.

