Lorelei and the Laser Eyes - la recensione | Una surreale avventura

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Davanti aand theabbiamo dovuto dare prova di tutto quello che abbiamo imparato dai videogiochi come Monkey Island, Return to Obra Dinn, The Witness e molti altri. Presentato per la prima volta durante Annapurna Showcase e rivisto recentemente durante l’Indie World di Nintendo, il gioco è finito nelle noste “grinfie”. Un titolo non per tutti per via della sua struttura, ma se vi lasciate catturare verrete abbracciati da un grande puzzle che vi terrà attaccati per giorni. Ogni enigma risolto vi farà sentire più sicuri per portarvi davanti ad altre porte chiuse da aprire. Simogo, team svedese che ha realizzato il titolo prodotto da Annapurna Interactive, ha realizzato un’esperienza videoludica fuori dal mercato attuale ed abbracciando un’idea dimenticata. Il gioco, come la trama, è fuori dal tempo e vuole portarvi su binari per i giocatori più attenti e che cercano un’esperienza accattivante.

