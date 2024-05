Lo chef Lucio Mele lascia Pescaria | Ma le mie ricette rimangono Se ne va il creatore dei panini di pesce più famosi al mondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Novità in casa: va via loche ha creato tutti i. Le prime notizie di un cambiamento ci sono state qualche mese fa: era novembre scorso quando si è diffusa la notizia dell'acquisizione del 100% delle quote societarie dida parte dell'agenzia di comunicazione Brainpull di Domingo Iudice, che l'ha creata nel 2015 a Polignano a Mare insieme a Bartolo L’Abate, commerciante ittico locale che si occupava della materia prima, quelprotagonista deidi mare che hanno ormai superato i confini regionali (oltre a Polignano, è a Milano, Napoli, Bologna, Torino, Roma, Verona, Padova) con 10 locali, altrettanti cuochi in loco e oltre 200 collaboratori. Adesso un altro scossone pare investire il famoso fast food di mare: lo storicoil progetto che anche grazie a lui è cresciuto tanto. È lui infatti ad aver creato leche hanno reso celebre(«anche se non sempre emerge»), a partire da quel panino con tartare di tonno, stracciatella, pomodoro fresco, olio al cappero e pesto al basilico, nato nel 2015 e premiato da Time Out come uno dei migliori al, secondo solo al Mie Goreng toastie di Dutch Smuggler a Sydney: panino bianco con noodles istantanei conditi con maionese piccante, tuorlo e cheddar fuso.