LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | GRANDE ITALI - Alice Bellandi in finale! Pedrotti e Parlati ai quarti! Tra poco gli ottavi di Polling

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53: La belga Willems supera la austriaca Polleres e si qualifica per idei -78 kg 12.49. Nei -90 kg lo spagnolo Mosakhlishvili batte l’ungherese Safrany ed è aicome il giapponese Tajima che supera il brasiliano Macedo 12.47: IPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! E’PER L’AZZURRA CHE TROVA L’AZIONE VINCENTE ATTERRANDO L’AVVERSARIA! Ancora un’ana in. Che mondiale per le donne azzurre! 12.46: Secondo shido per12.45: Uno shido per, secondo shido per Malonga 12.43: Uno shido per Malonga 12.42: Sul tatami oracontro la francese Malonga 12.41: La tedesca Wagner supera abbastanza agevolmente in semila britannica Reid ed è la prima finalista della categoria -78 kg 12.38: La francese Tcheumeo batte la uzbeka Kurbanbaeva e si qualifica per laper il terzo posto nei -78 kg 12.