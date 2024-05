LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Alice Bellandi in finale per l’oro! Tra poco Parlati per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32: Oro per la Francia con Pinot, argento per la Francia per Gahie, bronzi per la Russia con Taimazova e per il Giappone con la Francia nella categoria -70 kg donne 16.30: Il waza ari nel golden score frutta la medaglia d’oro a Margaux Pinot che supera Marie Eve Gahie nellairidata 16.20: Ora il derby francese tra Pinot e Gahie. Si preannuncia una sfida durissima tra due atlete di altissimollo della stessa nazione, Gahie già qualificata per i Giochi, Pinot che vuole riscattare la mancata convocazione in Nazionale per le Olimpiadi di casa. Margaux Pinot contro Marie Eve Gahie 16.18: Tre shido per la greca Teltsidou e dunque il secondova alla russa Taimazova 16.09: Di fronte nella secondaper illa russa Madina Taimazova e la greca Elisavet Teltsidou 16.08: La giapponese Tanaka immobilizza la belga Willems e conquista la sua prima medaglia iridata, ildei -70 kg 16.