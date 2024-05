LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Alice Bellandi in finale per l’oro! Parlati per il bronz - settime Polling e Pedrotti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.09: Di fronte nella secondaper ilo la russa Madina Taimazova e la greca Elisavet Teltsidou 16.08: La giapponese Tanaka immobilizza la belga Willems e conquista la sua prima medaglia iridata, ilo dei -70 kg 16.04: Il waza ari di Tanaka 16.02: Sul tatami la giapponese Shiho Tanaka e la belga Gabriella Willems, in palio ilo dei -70 kg 15.57: Si inizia con le tre finali della categoria -70 kg donne. Non ci sono le due azzurree Pderotti che hanno concluso il loro torneo con un buon settimo posto: Fra Margaux Pinot-Fra Marie Eve Gahie Jpn Shiho Tanaka-Bel Gabriella Willems Ain Madina Taimazova-Gre Elisavet Teltsidou 15.54: Nella categoria -90 kg uomini c’è Christiancontro il kirghizo Sherov a caccia del terzo posto. Queste le tre finali: Srb Nemanja Majdov-Jpn Goki Tajima Ita Christian-Kgz Erlan Sherov Esp Tristani Mosakhlishvili-Lbn Caramnob Sagaipov 15.