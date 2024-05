L’isola caraibica preferita dai Royal

(Di mercoledì 22 maggio 2024) I reali inglesi hanno un’isolaprediletta. Esiste un luogo, infatti, in cui laFamily si ‘rifugia’ da generazioni ed è una vera chicca quasi irraggiungibile. Da un lato il Mar dei Caraibi e dall’altro l’Oceano Atlantico, in uno spettacolo più che affascinante. Si chiama Mustique ed èpiù amata daibritannici. Fa parte delle Piccole Antille, come altre poche isole dei Caraibi e si caratterizza per diversi tratti di costa che presentano aspetti del tutto diversi. Se da un lato si trovano le tranquille acque del Mar dei Caraibi, infatti, dal lato opposto e più selvaggio si trova l’Oceano Atlantico che s’infrange con le sue onde sulla costa. Si tratta di un luogo quasi magico, impossibile da raggiungere con un volo diretto. Non si tratta di una meta per tutti, ma oltre ai reali inglesi questo piccolo angolo di Paradiso è la meta da sogno di tante celebrities.

