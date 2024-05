L' Inter è diventata americana per ora

Cano (Oaktree): “Responsabilità verso l’Inter. Continuare i successi, rispetto per la dirigenza” - Cano (Oaktree): “Responsabilità verso l’inter. Continuare i successi, rispetto per la dirigenza” - Queste le parole di Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree ... fcinter1908

Oaktree: «Obiettivo conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell’Inter» - Oaktree: «Obiettivo conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell’inter» - «Oaktree e il gruppo dirigente dell’inter saranno in contatto con i principali stakeholder del Club nelle prossime settimane al fine di assicurare una transizione ordinata e senza ostacoli», aggiunge ... calcioefinanza

L’Era Zhang è finita: UFFICIALE, l’Inter passa a Oaktree - L’Era Zhang è finita: UFFICIALE, l’inter passa a Oaktree - Steven Zhang e Suning dicono addio all'inter otto anni dopo averla acquistata da Erick Thohir. Il comunicato di Oaktree, nuovo proprietario ... interlive