Liam Neeson sarà il protagonista dell' action movie Mongoose

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'attoreaggiungerà alla sua filmografia un nuovo, diretto dallo stuntman Mark Vanselow.nuovamentedi unin occasione del thriller, progetto di cui Amazon Prime Video ha acquistato i diritti per la distribuzione in numerosi territori. L'accordo, stretto al mercato del Festival di Cannes, sembra si aggiri intorno a 20 milioni di dollari. I dettagli del progetto Inl'attoreavrà il ruolo di Ryan "Fang" Flanagan, un eroe di guerra che viene accusato di un crimine che non ha commesso e, non avendo nulla da perdere, porta la polizia a compiere un inseguimento trasmesso in diretta televisiva. Ryan viene aiutato dai suoi ex ….