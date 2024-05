Lewandoski | Il Barcellona impari dal Real Madrid - loro hanno vinto tante partite senza giocare bene

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In una lunga intervista al “Mundo Deportivo“, Robertha reso chiare le sue intenzioni: restare alè vincere quanti più titoli possibile. Ma perché questo accada, i blaugrana devono imparare dai propri sbagli. L’attaccante delspiega quelle che, secondo lui, sono le chiavi per migliorare. Sei soddisfatto di questo secondo posto? «In questa stagione aspiravamo a fare di più del secondo posto, sono sicuro che potremmo fare di più. Sappiamo che siamo una squadra dal grande potenziale, con ottimi giocatori e possiamo vincere piùe vincere titoli la prossima stagione. Posso segnare anche più gol rispetto alla scorsa stagione perché mi sento moltofisicamente. Inoltre quest’anno abbiamo giocato con tanti giovani e penso che persia stata una bellissima esperienza. Questa esperienza, da affrontare la prossima stagione, sia per i giovani che per tutta la squadra, ci aiuterà a vincere leche quest’anno abbiamo perso.