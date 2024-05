Letizia e Felipe di Spagna festeggiano 20 anni di matrimonio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il 22 maggio 2024 il ReVI e la Reginadiil loro 20°versario di. Per questa occasione, la Casa Reale, alcuni giorni fa, ha condiviso nuove foto della coppia reale con le due figlie: la Principessa delle Asturie e l’Infanta Sofia. Re, che ha sempre cercato di rendere il suo regno moderno e al passo con i tempi, ha voluto condividere delle foto informali. Il Re indossa una giacca azzurra e una camicia bianca, senza cravatta, la Regina una giacca rosa di Mango, famoso brand spagnolo, e un paio di scarpe da ginnastica. Il Royal Wedding Iltra l’allora Principee la giornalistaOrtiz venne celebrato sotto una pioggia battente, insolita per essere fine maggio, alla presenza di esponenti di 38 case reali del mondo. Quasi duedopo essersi conosciuti a una festa a casa di un amico comune, la coppia pronunciò i voti nella cattedrale dell’Almudena di Madrid, davanti a 1.

