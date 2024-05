Letizia e Felipe di Spagna celebrano oggi i 20 anni di matrimonio Con un guastafeste in agguato

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Era il 22 maggio 2004 quando l’allora principe ereditariodiandava all’altare conOrtiz, giornalista televisiva divorziata e senza una goccia di sangue blu. Da allora sono passati esattamente vent’. Un traguardo importante per una coppia. Ma che, nel caso dei reali spagnoli, rischia di diventare lo spunto per alimentare nuove critiche e pettegolezzi. Il principe ereditario e la giornalista A guardarli nelle foto diffuse per celebrare i due decenni diappaiono felici, innamorati, sereni. La coppia perfetta, unita dall’amore reciproco e da due figlie meravigliose, la principessa Leonor e la principessa Sofia. La serie di scatti realizzati nel giardino di palazzo hanno proprio questo scopo: mettere in luce il sentimento che lega il re e la regina di