Leggere il cedolino NoiPA | la nuova guida con tutte le voci dello stipendio PA

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il busta paga rappresenta per i dipendenti pubblici e privati il documento che contiene una serie di informazioni dettagliate sulla retribuzione spettante e le ritenute Irpef: per i dipendenti statali si va a guardare il cedolino. A beneficio del personale della Pubblica Amministrazione il portale NoiPA ha pubblicato sul proprio portale istituzionale ("noipa.mef.gov.it – Mondo NoiPA – Personale PA – Servizi dedicati – Come si legge il cedolino") una guida illustrata per meglio comprendere le informazioni riportate in busta paga. Quest'ultima, ricordiamolo, è un documento elettronico che i dipendenti pubblici possono scaricare dall'area personale del portale NoiPA. Il documento ha una struttura standard, divisa essenzialmente in due parti. La prima sezione riporta i dati riepilogativi di competenze e ritenute, la seconda ripropone gli stessi totali della precedente aggiungendo tuttavia gli elementi di dettaglio.