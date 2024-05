Le 100 auto più veloci al mondo - claSSifica VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sapete quali sono lepiùaloggi? Ferrari, Porsche, Lamborghini? No niente di tutto ciò. Bugatti? Mmh, ci siamo quasi, ma anche l’del gruppo Volkswagen, pur piazzandosi sul terzo gradino del podio non l’ha avuta vinta. La graduatoria è molto completa e, per certi versi, molto poco scontata. Alcune vetture, diciamo la verità, non le conoscevamo neppure noi. Inseriamo di seguito un link al simpatico e completissimodel canale Youtube Fastest Cars che mostra ladelle 100piùalad oggi. Ne troverete di ben note ed altre invece saranno sconosciute. Guardate il filmato attentamente ed iscrivetevi al loro canale: Non vogliamo togliervi il piacere di scoprire tutte le posizioni e capire a quanto arrivano cometà massima lepiùal. Vi diciamo inoltre che per entrare innon basta toccare i 300 km/h.