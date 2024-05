Latina - tentato furto alla sede del Ministero dell’Economia e delle Finanza

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – La Polizia di Stato diha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, classe 1990’, per ilaggravato avvenuto presso lalocale delFinanze. In particolare, nella tarda serata di ieri, la sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un uomo, che dopo aver forzato la porta di ingresso, si era introdotto all’interno dello stabile sito in via Pier Luigi Nervi ed aveva portato fuori un monitor tv per poi rientrare all’interno. I poliziotti della squadra volante si sono recati velocemente sul posto, scavalcando la recinzione per accedere all’interno del sitoricerca del soggetto segnalato; lì hanno trovato davantiporta d’ingressoSmart tv ed altri apparati elettronici e varcata la soglia, hanno sorpreso l’uomo segnalato, intento ad armeggiare con uno zaino in mano davanti ad alcuni distributori automatici.

