La vittoria dell' Atalanta in Europa League può portare la Roma in Champions da sesta A condizione che

L’Atalanta trionfa in Europa League, 3-0 in finale al Bayer - L’Atalanta trionfa in Europa league, 3-0 in finale al Bayer - DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – L’Atalanta fa la storia e conquista l’Europa league grazie a una vittoria netta e meritata per 3-0 contro gli ormai ex imbattibili del Bayer Leverkusen. Nella splendida ... sardegnareporter

Lookman porta l'Atalanta nella storia - Lookman porta l'Atalanta nella storia - Una tripletta dell'attaccante liquida il Bayer Leverkusen, fino a ieri sera imbattuto: Gasp conquista l'Europa league ... altoadige

Gasperini guida l'Atalanta alla vittoria dell'Europa League e riflette sul suo futuro - Gasperini guida l'Atalanta alla vittoria dell'Europa league e riflette sul suo futuro - Gasperini e la vittoria dell'Atalanta L'Atalanta, sotto la guida del suo mentore e allenatore Gian Piero Gasperini, ha battuto il Bayer Leverkusen in una partita eccezionale. Questa vittoria è la sint ... informazione