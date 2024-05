La Talpa torna su Canale 5 insieme ad Ilary Blasi - ma cambia tutto | ecco cosa c’è da sapere

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ci sono alcune novità sul chiacchierato e discusso ritorno de “La”, annunciato da Pier Silvio Berlusconi a ogni presentazione di palinsesto, ma poi puntualmente posticipato. Negli ultimi giorni, Davide Maggio ha rivelato che il reality tornerà, ma con una formula rinnovata: non ci sarà uno studio televisivo e il programma sarà pre-registrato, simile al format di “Pechino Express”. La casa di produzione sarà Fremantle, e le riprese si svolgeranno in una location italiana o europea. Poco dopo, TvBlog ha confermato queste informazioni, aggiungendo che la conduttrice in loco sarà. La: quando inizia? Oggi, Giuseppe Candela su Dagospia ha confermato tutte le notizie circolate fino ad ora, aggiungendo ulteriori dettagli. Il cast sarà composto sia da vip che da persone comuni, seguendo una formula simile a quella vista recentemente al “Grande Fratello” e a “L’Isola dei Famosi”.

