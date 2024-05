La soluzione tampone | gli avvisi ai residenti dei Campi Flegrei senza IT-Alert

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento odierno, il sistema IT-non funziona per quel che riguarda gli eventi sismici nell’area dei. Non per questioni geografiche, ma perché non è previsto il funzionamento del sistema di allarme nazionale per quel che riguarda i terremoti e perché gli sciami sismici che stanno proseguendo in quella zona sono figli di un’attività vulcanica secondaria come il bradisismo. Dunque, non relativi a un’imminente eruzione. LEGGI ANCHE > Il caso dei mancati allarmi di IT-per le scosse deiMa ora è scesa in campo un’azienda privata, che ha sede proprio a Napoli, che ha già collaborato con l’Anci Nazionale e quelle Regionali nel recente passato: la Enterprise Contact Group. Come comunicato nelle scorse ore da fonti interne all’Anci Campania, questa azienda «si è resa disponibile a comunicare ai sindaci, in particolare quelli dell’area del bradisismo, della messa a disposizione gratuita di questo servizio che può risultare di grande utilità ed efficacia per le comunità da essi amministrate».