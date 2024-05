La prima opera italiana di Obey è a Milano | dove si trova e cosa raffigura

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Lancia un messaggio di pace, uno degli street artist più accreditati sulla scena, nella sua. Shepard Fairey, questo il nome sulla carta d’identità, ha dipinto un enorme murale a, nel quartiere Gallaratese, sulla facciata di un palazzo in via Adolfo Consolini 26. Si intitola "Tear Flame Peace" ed è un inno alla pace universale.- autore del celebre ritratto di Barack Obama "Hope" che divenne l'icona-simbolo della campagna presidenziale del 2008, oggi conservato alla National Portrait Gallery dello Smiths - ha realizzato ail murale nella cornice del progetto di Arte Urbana Manifestival, promosso all'interno del quartiere Gallaratese dalla Fondazione Arrigo e Pia Pini, con il supporto di Orticanoodles e Wit Design e restituisce una traccia permanente alla città nel contesto della mostra "- The Art of Shepard Fairey", in corso alla Fabbrica del Vapore fino al prossimo 27 ottobre.

