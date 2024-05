La gelosia è la vera protagonista di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ arrivato il momento del ricatto. Ferri chiede a Diego di convincere Ida a non denunciare la maternità del bambino, in cambio eviterà di denunciare Raffaele per l’aggressione subìta. Ora Diego dovrà decidere se salvare il padre o la sua ragazza, e ovviamente entrerà nell’ennesima crisi. In tutto questo sta per rientrare Marina. Ma non solo lei. Continuano poi le scorribande tra Guido e la nuova arrivata Claudia. Mentre Mariella, giustamente, è sempre più gelosa. Come inizia ad esserlo anche Damiano, rispetto al rinnovato rapporto tra Viola ed Eugenio. E che dire di Manuela sempre più gelosa del rapporto tra Niko e Valeria? Insomma è sempre lail sentimento centrale intorno a cui ruotano tutte le storie di Upas, come pure della nostra vita. Forse più dell’amore stesso. Perchè se questo si consuma perlopiù tra le coppie, lacoinvolge anche altre persone, storie e sentimenti.