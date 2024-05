La cosa più punk che abbiamo fatto è stata diventare padri

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arriva trafelata, quasi irriconoscibile sotto l’ennesimo acquazzone della settimana: indossa una giacca da motociclista rossa e jeans oversize, scarpe da ginnastica qualunque. Se non fosse per il carré blu nessuno si accorgerebbe che Rose Villain, cantante e conduttrice amatissima di La Nuova Scena di Netflix è qui con noi: «Hey, cos’è questo casino?», butta là sporgendosi oltre la porta che ci separa dai Finley. Sì, i quattrodi Legnano sono tornati e portano in dote Pogo Mixtape Vol.1, un nuovo disco di 14 duetti (J-AX, Naska, Dari, Divi, Walls, Bambole di pezza, Ludwig,reas, Fast Animals and slow kids, Benji, La la love you, Sethu, Fasma): quello con Rose s’intitola Killer ed è tra i più riusciti. «Quando ci siamo sentiti e le ho chiesto di collaborare èentusiasta: aveva il nostro poster appeso nella sua cameretta», racconta Pedro, il cantante.