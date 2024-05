La Cina annuncia sanzioni contro aziende Usa della difesa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Laha dichiarato che imporràa un certo numero distatunitensi e a diversi dirigenti in risposta alla "coercizione economica" di Washingtonlecinesi accusate di sostenere lo sforzo bellico russo. "Gli Stati Uniti hanno imposto indiscriminatamenteillegali e unilateraliun certo numero di entità cinesi", ha affermato il ministero degli Esteri di Pechino in una dichiarazione chele "misure" e denuncia come "durante questo periodo, gli Stati Uniti continuano a vendere armi a Taiwan".

Boeing investe 70 milioni di dollari in auto volanti, ma il 50% dei modelli è made in China - Boeing investe 70 milioni di dollari in auto volanti, ma il 50% dei modelli è made in China - In cina questo mercato è già in rapida crescita e i ricavi del 2023 si sono attestati a 980 milioni di yuan (+77% su base annua). Solo nell’area metropolitana di Guangzhou operano più di 300 aziende, ... key4biz

La ritorsione di Pechino: possibili dazi al 25% - La ritorsione di Pechino: possibili dazi al 25% - Il Dragone si appresta a varare le proprie contromisure alle barriere doganali alzate da Washington e, forse, prossimamente anche da Bruxelles. La decisione della Commissione europea, soggetta a ratif ... quattroruote