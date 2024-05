Karen Gillan stringe un' inaspettata amicizia nel trailer di Late Boomers

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'attriceè la protagonista della commediaBloomers, in arrivo sugli schermi americani, di cui è stato condiviso il. Il 7 giugno arriverà nelle sale americane il filmBloomers con star l'attricee ilsvela qualche anticipazione sulla storia. La regia della commedia è stata firmata da Lisa Steen, da una sceneggiatura firmata da Anna Greenfield. Cosa racconteràBloomers Il filmBloomers racconterà quello che accade a Louise, il ruolo affidato a, una ventottenne che è alla deriva nella sua vita e si ritrova improvvisamente single e in difficoltà nella sua carriera come musicista. Mentre affronta la sua depressione, un incidente avvenuto mentre era ubriaca le causa un'anca fratturata e le ….