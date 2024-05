Johnny Depp potrebbe tornare ad essere Jack Sparrow - la conferma del produttore Jerry Bruckheimer

(Di mercoledì 22 maggio 2024)si sono parlati e l’argomento della discussione è stato il sesto capitolo dei Pirati dei Caraibi. Una notizia che ha scosso di gioia i fan della saga che aspettano dal 2019 novità riguardo questo nuovo progetto nel quale la Disney aveva annunciato non sarebbe stato incluso proprio, interprete e in qualche modo creatore del personaggio di, per il quale ha anche ricevuto nel 2004 una nomination agli Oscar. L’attore americano per un lungo periodo è stato bandito da diversi progetti di Hollywood dopo le accuse di Amber Heard, la sua ex moglie, con la quale è stato coinvolto in un’intensa guerra mediatica e giudiziaria dalla quale è uscito vincitore e che è diventata un documentario molto visualizzato dagli utenti di Netflix di tutto il mondo. Il, stuzzicato sull’argomento da Entertainment Tonight, ha risposto senza esitazioni: «Se dipendesse da me, ovviamente lo rivorrei.

Furiosa: A Mad Max Saga, le opinioni della redazione - Furiosa: A Mad Max Saga, le opinioni della redazione - Redazione a raccolta per esprimere il proprio parere su Furiosa: A Mad Max Saga, presentato in anteprima a Cannes prima dell'uscita in sala del 23 maggio. movieplayer

Come continuerà Pirati dei Caraibi Il punto della situazione con o senza Johnny Depp) - Come continuerà Pirati dei Caraibi Il punto della situazione con o senza johnny depp) - Come continuerà Pirati dei Caraibi Dopo le ultime novità sul reboot con Margot Robbie, proviamo a fare il punto della situazione sul franchise, che potrebbe rimanere orfano dell'iconico protagonista ... cinema.everyeye

Film Pirati dei Caraibi 6: le anticipazioni sul sequel, Austin Butler potrebbe entrare nel cast - Film Pirati dei Caraibi 6: le anticipazioni sul sequel, Austin Butler potrebbe entrare nel cast - Se la Disney si concentrerà su suoi nuovi attori, secondo The DisInsider ad emergere potrebbe essere Austin Butler. Ayo Edebiri - già visto nella serie tv The Bear - sarebbe in trattative per un ruolo ... mauxa