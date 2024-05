Jim Ross | Non escludo una reunion con Jerry Lawler in AEW

(Di mercoledì 22 maggio 2024)“The King”, come ben sappiamo, non fa più parte della WWE. Il leggendario wrestler e commentatore, infatti, non è più sotto contratto con la compagnia di Stamford e ha dichiarato che la sua carriera con la promotion potrebbe essere terminata.negli ultimi anni ha battagliato con diversi problemi di salute che gli hanno impedito di tornare full-time dietro le scrivanie della WWE, perciò la compagnia ha deciso di non rinnovargli il contratto a tempo pieno, ma l’ex commentatore dovrebbe comunque avere un contratto da leggenda. Parlando a Busted Open Radio, lo storico collega e amico di telecronache Jim, ha parlato della possibilità di unatra i due al tavolo di commento in AEW se la promotion dovesse andare a Memphis, città natale di The King:“Penso possa succedere, una tantum. Non credo che lui sia interessato a ricominciare a farlo ogni settimana, anzi ne sono sicuro.

