Jennifer Lopez protagonista nel nuovo film ‘Atlas’ | quando e dove vederlo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Grande attesa per il‘Atlas‘ con. L’attrice e ballerina era presente all’anteprima mondiale della pellicola che si è tenuta il 20 maggio all’Egyptian Theatre di Hollywood. Scopriamo insieme di cosa parla il. Atlas con: la trama Atlas è undi fantascienza e azione che vede nel cast la presenza di. Nella pellicola, della durata di due ore, si parla di intelligenza artificiale e come essa può essere utilizzata nel bene e nel male.interpreta Atlas Shepherd, un’analista del controterrorismo che diffida profondamente dell’IA. Si tratta di una donna brillante ma misantropa con una profonda sfiducia nei confronti della nuova tecnologia e che viene chiamata per una missione in cui si deve catturare un robot ribelle. Con esso lei condivide un passato misterioso ma sarà l’unica in grado di salvare il futuro dell’umanità proprio se riuscirà a fidarsi dell’intelligenza artificiale.

