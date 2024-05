Isola dei Famosi 2024 - decima puntata – Artur elimina Gret - Matilde batte Stoppa nella prova lead -r, in 5 al televoto

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Vladimir Luxuria -deiL’deiarriva alla, in onda di mercoledì, e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. La diretta minuto per minuto della21.36: Breve anteprima. 21.41: Luxuria è già al centro dello studio e dà ufficialmente il via alla. Salutati i due opinionisti, si collega con Playa Palapa dove ci sono l’inviata e i naufraghi. I tre alsi trovano sul pontile, in attesa del verdetto su chi sarà salvato. Aras vince il, a rischioa 21.46: Viene chiuso il. Stuzzicato dalla conduttrice,ironizza: “Vorrei vincessea”. Lei contraccambia. “Quanto amore”, scherza Elenoire (i due in verità mal si sopportano), che poi a colpi di machete rivela il verdetto:a ea rischiozione, il preferito è Aras.