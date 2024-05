Intelligenza Artificiale - Meloni | Inciderà su geopolitic - rischio tensioni e conflitti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) SEOUL – “L’è destinata ad incidere anche sugli scenarii e sugli equilibri attuali, perché può garantire a chi la gestisce e la utilizza un vantaggio competitivo. La storia ci ha insegnato che dalla competizione per procurarsi quel vantaggio competitivo e dalle differenze tra chi ha raggiunto quel vantaggio e chi resta indietro possono nascere, se non addirittura. Per questo, è necessario costruire insieme, nel rispetto della differenza di approcci tra le diverse realtà nazionali, dei meccanismi di governance globali”. Lo afferma la presidente del consiglio Giorgia, in un videomessaggio al Summit di Seoul sull’. “È una sfida per tutti – aggiunge – per i Governi, chiamati a concordare nei contesti multilaterali un approccio comune; ma anche e soprattutto per le imprese e il settore privato, che devono concentrarsi sulla gestione del, sulla responsabilità e sulla trasparenza.